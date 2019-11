Надаль на итоговом турнире отыгрался против Медведева с 1:5 в решающем и матчбола

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль на итоговом турнире обыграл Даниила Медведева (6:7, 6:3, 7:6). Чемпион «Ролан Гаррос» и US Open ушел с матчбола и отыгрался с 1:5 в решающем, а также сохраняет шансы на выход в плей-офф.

В первом сете Медведев не реализовал брейк-пойнт при счете 3:3, но потом выиграл тай-брейк со счетом 7:3.

Во втором сете Надаль сделал брейк в первом и девятом геймах и выиграл 6:3.

В решающем отрезке уроженец Москвы имел матчбол на подаче соперника, затем подавал на матч при счете 5:2 и 5:4, но испанец отыграл два брейка и довел матч до тай-брейка. На тай-брейке Надаль сделал два мини-брейка при счете 5:4 и выиграл 7:4. Это третья победа 19-кратного чемпиона «Шлемов» в трех матчах с Медведевым.

