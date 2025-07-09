Соболенко об игре с Зигемунд: «Я бы проиграла этот матч, если бы не урок, полученный на «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко рассказала о мыслях во время матча с Лаурой Зигемунд.

Первая ракетка мира обыграла Лауру Зигемунд в четвертьфинале «Уимблдона» – 4:6, 6:2, 6:4. В прошлом месяце в финале «Ролан Гаррос» она уступила Коко Гауфф (7:6(5), 2:6, 4:6), допустив 70 невынужденных ошибок.

«Честно говоря, вполне возможно, я бы проиграла этот матч, если бы не урок, полученный на «Ролан Гаррос». В некоторые моменты я просто напоминала себе, хотя, может, это звучит странно, но я повторяла: «Эй, это четвертьфинал «Уимблдона». Ты не можешь сдаться. Ты не можешь позволить эмоциям взять верх и снова проиграть матч».

Я напоминала себе, что это моя мечта. Почему я должна сдаваться так легко? Нужно продолжать бороться. Вот и все. Я просто повторяла себе это и старалась выигрывать очки, заставляла себя, боролась за сложные мячи», – сказала Соболенко на пресс-конференции.

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