  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • «Может, мне стоит заняться дизайном вместо тенниса». Павлюченкова пришла на пресс-конференцию в шапке, которую связала сама
Фото
2

«Может, мне стоит заняться дизайном вместо тенниса». Павлюченкова пришла на пресс-конференцию в шапке, которую связала сама

Анастасия Павлюченкова рассказала о своей шапке.

– Мне очень нравится шапка. Где вы ее взяли? Или сами сделали?

– Да, я сама сделала. Это мой дизайн. Я обожаю такие шапки, поэтому подумала, что эта будет подходящей для лета и классной. Клубника и жемчуг – в стиле «Уимблдона», я хотела это совместить.

– Очень модно. Мне нравится.

– Может, мне стоит заняться дизайном вместо тенниса (смеется). Иногда думаю, что делаю что-то не так.

– Вы вяжете крючком?

– Да, – прокомментировала Павлюченкова на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
logoWTA
logoУимблдон
logoАнастасия Павлюченкова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Павлюченкова о поражении в 1/4 финала «Уимблдона»: «Я не могла остановиться и плакала после матча минут 20»
854 минуты назад
Уимблдон. 1/4 финала. Синнер сыграет с Шелтоном, Джокович встретится с Коболли
7сегодня, 06:25
Уимблдон. 1/4 финала. Мирра Андреева сыграет с Бенчич, Самсонова поборется со Швентек
17сегодня, 06:05
Алькарас об игре в гольф с Томом Холландом: «Я постараюсь организовать все за два дня отдыха между матчами на «Уимблдоне»
1вчера, 20:50
Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал парного «Уимблдона»
5вчера, 20:38
Мирра Андреева пришла на выставочный матч Кончиты Мартинес на «Уимблдоне» с плакатом «Вперед, Сеньорита Топспин, ты золото»
22вчера, 20:04Фото
У Димитрова частичный разрыв большой грудной мышцы. Он должен восстановиться к US Open (TennisKafe)
9вчера, 19:44
Алькарас первым квалифицировался на итоговый турнир ATP
1вчера, 19:04
Свой «Уимблдон» на Спортсе’’ – и даже с призами!
вчера, 19:00Тесты и игры
Алькарас в ответ на предложение слетать на Ибицу после выхода в 1/2 финала «Уимблдона»: «Отличная идея, но нет времени»
1вчера, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото