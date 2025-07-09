«Может, мне стоит заняться дизайном вместо тенниса». Павлюченкова пришла на пресс-конференцию в шапке, которую связала сама

Анастасия Павлюченкова рассказала о своей шапке.

– Мне очень нравится шапка. Где вы ее взяли? Или сами сделали?

– Да, я сама сделала. Это мой дизайн. Я обожаю такие шапки, поэтому подумала, что эта будет подходящей для лета и классной. Клубника и жемчуг – в стиле «Уимблдона», я хотела это совместить.

– Очень модно. Мне нравится.

– Может, мне стоит заняться дизайном вместо тенниса (смеется). Иногда думаю, что делаю что-то не так.

– Вы вяжете крючком?

– Да, – прокомментировала Павлюченкова на пресс-конференции.