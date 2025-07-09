Павлюченкова о поражении в 1/4 финала «Уимблдона»: «Я не могла остановиться и плакала после матча минут 20»

Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после матча с Амандой Анисимовой.

Россиянка уступила 12-й ракетке мира со счетом 1:6, 6:7(9).

«Я не могла остановиться и плакала после матча минут 20. Я не знаю, было ощущение, что это мог быть мой последний шанс на что-то большое. Возможно, это результат того, через что я прошла.

В начале года я даже не была уверена, смогу ли играть или тренироваться после Австралии. Даже до этого, на предсезонке – из-за всех этих вирусов, болезни Лайма. После Лайма я шесть недель была на антибиотиках, потом потянула заднюю поверхность бедра перед Мадридом.

Каждый раз, когда я пыталась вернуться, происходило что-то еще. Я не знаю, как справилась со всем этим и все равно провела эти три недели – полуфинал [в Истбурне], а теперь четвертьфинал на «Уимблдоне».

Такого со мной еще не случалось после поражения – я просто села и не могла остановиться, плакала. Думаю, все, что копилось внутри, просто взорвалось», – сказала Павлюченкова на пресс-конференции.

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