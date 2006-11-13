Федерер и Джокович сыграют за полуфинал итогового. Если выиграет Федерер, Надаль закончит сезон №1

После поражения Новака Джоковича от Доминика Тима (7:6, 3:6, 6:7) на втором групповом этапе итогового турнира ATP второй полуфиналист из группы Бьорна Борга определится во встрече Джоковича и Роджера Федерера в четверг.

Матч начнется не ранее 23:00 по Москве и станет 49-й встречей теннисистов. В противостоянии со счетом 26-22 ведет серб, выигравший четыре последние, включая финал «Уимблдона» этого года – отыграв два матчбола.

Кроме того, в этом матче может определиться первая ракетка мира по итогам сезона: в случае победы 38-летнего швейцарца, ею станет чемпион «Ролан Гаррос» и US Open Рафаэль Надаль.

Джокович хочет переписать рекорды тенниса. Многие возможно уже в ближайшие год-два