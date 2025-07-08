Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал парного «Уимблдона»
Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс вышли в полуфинал парного «Уимблдона».
Они обыграли вторых сеяных Эрин Рутлифф и Габриэлу Дабровски – 7:5, 7:6(4).
Для Кудерметовой и Мертенс это четвертый совместный полуфинал в сезоне.
Лучший результат россиянки на парных «Больших шлемах» – финал «Уимблдона»-2021, где она в паре с Еленой Весниной уступила Мертенс и Су-Вей Се. Бельгийка доходит минимум до полуфинала этого турнира с 2021-го.
За выход в финал они сыграют с Оливией Гадеки и Дезире Кравчик.
Опубликовано: Алёна Майорова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости