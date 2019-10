Тим первым в сезоне выиграл 5 титулов

Пятая ракетка мира Доминик Тим (1), в финале домашнего турнира в Вене обыгравший Диего Шварцмана (5) 3:6, 6:4, 6:3, взял пятый титул в сезоне, 16-й в карьере и впервые победил в австрийской столице.

Двукратный финалист «Ролан Гаррос» Тим выступал в Вене десятый раз и впервые прошел на турнире дальше четвертьфинала (стал первым домашним чемпионом после Юргена Мельцера в 2010-м). Ранее в этом году он впервые победил на другом австрийском турнире – в Китцбюэле.

