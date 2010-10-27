Тим первым в сезоне выиграл 5 титулов

Пятая ракетка мира Доминик Тим (1), в финале домашнего турнира в Вене обыгравший Диего Шварцмана (5) 3:6, 6:4, 6:3, взял пятый титул в сезоне, 16-й в карьере и впервые победил в австрийской столице.

Двукратный финалист «Ролан Гаррос» Тим выступал в Вене десятый раз и впервые прошел на турнире дальше четвертьфинала (стал первым домашним чемпионом после Юргена Мельцера в 2010-м). Ранее в этом году он впервые победил на другом австрийском турнире – в Китцбюэле.

26-летний Тим вышел в лидеры по количеству титулов в сезоне (также Индиан-Уэллс, Барселона, Китцбюэль, Пекин), обойдя Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Даниила Медведева и Роджера Федерера.

15-я ракетка мира Шварцман, боровшийся за первый титул в зале, был очень тепло принят венскими трибунами, которые после матча скандировали «Диего». В речи на церемонии награждения он поблагодарил их за поддержку словами «Вы слишком много раз на этой неделе произнесли «Диего».