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4-кратная чемпионка «Шлемов» Ким Клийстерс вернется в тур в 2020-м. Она не выступала 7 лет

Теги Ким Клийстерс WTA Теннис

Экс-первая ракетка мира и четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» бельгийка Ким Клийстерс сообщила, что в 2020 году вернется в профессиональный теннис.

«Чего я на самом деле хочу от жизни? Последние семь лет я была мамой на полную ставку, и мне это очень нравится. Правда.

Но еще мне нравилось быть профессиональной теннисисткой. И если честно, я скучаю по этому чувству.

А что если попробовать совместить? Смогу ли я быть любящей мамой троих детей и показывать свой максимум на корте?

Давайте это сделаем. Давайте вернемся еще раз. Увидимся в 2020-м», – сказала 36-летняя теннисистка в видео.

Клийстерс уже возвращалась в тур в 2009-м после рождения дочери Джады. Он выиграла три «Больших шлема», снова стала №1 рейтинга, в сентябре 2012-го снова ушла и родила еще двоих детей.

Клийстерс в ветеранском матче позвала болельщика на корт. И нарядила в юбку

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