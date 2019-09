4-кратная чемпионка «Шлемов» Ким Клийстерс вернется в тур в 2020-м. Она не выступала 7 лет

Экс-первая ракетка мира и четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» бельгийка Ким Клийстерс сообщила, что в 2020 году вернется в профессиональный теннис.

«Чего я на самом деле хочу от жизни? Последние семь лет я была мамой на полную ставку, и мне это очень нравится. Правда.

Но еще мне нравилось быть профессиональной теннисисткой. И если честно, я скучаю по этому чувству.

А что если попробовать совместить? Смогу ли я быть любящей мамой троих детей и показывать свой максимум на корте?

Давайте это сделаем. Давайте вернемся еще раз. Увидимся в 2020-м», – сказала 36-летняя теннисистка в видео.

Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH