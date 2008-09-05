Надаль о проблемах с предплечьями: «Сегодня было очень влажно, а я много потею, так что возникают проблемы»

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» после победы над Диего Шварцманом в четвертьфинале прокомментировал то, что по ходу матча вызывал физиотерапевта из-за проблем с левым предплечьем, а потом растягивал правое.

«Физически все в порядке. Сегодня был очень влажный, а я много потею, так что возникают проблемы. Но ближе к концу матча я начал чувствовать себя лучше.

Я победил в трех сетах, но было сложно, особенно после того, как в первых сетах я проигрывал четыре гейма подряд. Диего очень трудно остановить, когда он уверен в себе. Да и я наделал ошибок.

Я очень доволен тем, что принял ситуацию и трудности и продолжал двигаться вперед. Я в полуфинале, и это очень много для меня значит».

Надаль в 33 года вышел в полуфинал на седьмом «Шлеме» подряд. Это пятая по продолжительности серия в истории

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