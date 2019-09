Надаль о проблемах с предплечьями: «Сегодня было очень влажно, а я много потею, так что возникают проблемы»

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» после победы над Диего Шварцманом в четвертьфинале прокомментировал то, что по ходу матча вызывал физиотерапевта из-за проблем с левым предплечьем, а потом растягивал правое.

Pretty sure Nadal’s just cramping due to humidity.@Eurosport_RU #USOpen pic.twitter.com/phFYnzGnKc