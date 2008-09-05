Надаль упустил двойной брейк в двух сетах матча со Шварцманом, но вышел в 33-й полуфинал ТБШ

Испанец Рафаэль Надаль на обыграл Диего Шварцмана – 6:4, 7:5, 6:2. В первом и втором сетах вторая ракетка мира упускал двойной брейк: в первом вел 4:0, но потом отыгрывал брейк-пойнты при счете 4:4, а во втором – вел 5:1, но тоже проиграл четыре гейма подряд.

По ходу матча Надаль испытывал проблемы с предплечьями, но в послематчевом интервью пояснил, что со здоровьем все в порядке и это было последствием жарких и влажных условий.

Тем не менее, за матч Надаль допустил 39 невынужденных ошибок – больше, чем в любом другом матче этого US Open.

За счет победы над Шварцманом испанец вышел в 33-й полуфинал на «Больших шлемах» и восьмой – на US Open. В этом году Надаль проводит 11-й турнир и на 10 он дошел до 1/2.

За выход в финал 18-кратный чемпион ТБШ впервые в карьере сыграет с Маттео Берреттини.

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