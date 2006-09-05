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Надаль в 33 года вышел в полуфинал на седьмом «Шлеме» подряд. Это пятая по продолжительности серия в истории

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович US Open ATP Иван Лендл Теннис

33-летний испанец Рафаэль Надаль вышел в полуфинал US Open. Для испанца это седьмой полуфинал «Большого шлема» подряд.

В истории мужского тенниса было только четыре более продолжительных серии полуфиналов:

• 9 – Новак Джокович (2014-2016);

• 10 – Иван Лендл (1985-1988);

• 14 – Джокович (2010-2013);

• 23 – Роджер Федерер (2004-2010).

Кроме того, 18-кратный чемпион «Шлемов» второй раз в карьере вышел в полуфинал на всех ТБШ сезона. Первый был 11 лет назад в 2008-м.

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