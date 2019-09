Медведев – болельщикам, выйдя в первый четвертьфинал ТБШ: «Я думал, что не сыграю из-за травм. Но вы болели против меня и придали мне столько сил для победы»

Россиянин Даниил Медведев на US Open обыграл немца Доминика Кепфера со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6. За счет этой победы Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Большого шлема».

Dancing his way into the final eight! 🕺



Daniil Medvedev is through to the first Grand Slam quarterfinal of his career after fighting past Koepfer in four sets.@DaniilMedwed | #USOpen pic.twitter.com/wbTz7jahMr