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Рублев впервые обыграл игрока топ-3 – Федерера

Теги Роджер Федерер видео ATP Western & Southern Open статистика Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

70-я ракетка мира Андрей Рублев вышел в первый четвертьфинал «Мастерса» в карьере, обыграв семикратного чемпиона Цинциннати третью ракетку мира Роджера Федерера в их первой встрече со счетом 6:3, 6:4 за 1 час 3 минуты. Это первая в карьере победа 21-летнего россиянина над игроком топ-3 и вторая над игроком топ-5 (в июле в Гамбурге обыграл №4 Доминика Тима).

За матч у Федерера было 20 активно выигранных мячей и 19 невынужденных ошибок, у Рублева – 17 виннерсов и всего 6 невынужденных ошибок.

Рублев попал в основную сетку Western & Southern Open, пройдя квалификацию (а в квалификацию – как запасной), и за выход в полуфинал в шестом подряд матче сыграет с первой ракеткой России Даниилом Медведевым.

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