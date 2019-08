Рублев впервые обыграл игрока топ-3 – Федерера

70-я ракетка мира Андрей Рублев вышел в первый четвертьфинал «Мастерса» в карьере, обыграв семикратного чемпиона Цинциннати третью ракетку мира в их первой встрече со счетом 6:3, 6:4 за 1 час 3 минуты. Это первая в карьере победа 21-летнего россиянина над игроком топ-3 и вторая над игроком топ-5 (в июле в Гамбурге обыграл №4 Доминика Тима).

За матч у Федерера было 20 активно выигранных мячей и 19 невынужденных ошибок, у Рублева – 17 виннерсов и всего 6 невынужденных ошибок.

