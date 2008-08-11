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19-летняя Андрееску за полгода выиграла 2 из крупнейших турниров WTA и станет самым рейтинговым тинейджером

Теги Серена Уильямс рейтинги травмы WTA Rogers Cup Аманда Анисимова Бьянка Андрееску Теннис

19-летняя канадка Бьянка Андрееску выиграла «Премьер» WTA в Торонто после того, как Серена Уильямс отказалась от продолжения борьбы, уступая 1:2 с брейком в первом сете.

37-летняя американка снялась с матча в слезах из-за травмы спины. Андрееску, сама игравшая первый турнир после травмы, подошла ее утешить и сказала, что восхищается ею и не сомневается, что она вернется.

Уроженка Онтарио, год назад не входившая в топ-200, выиграла второй титул в сезоне и карьере и второй же – повышенной категории «Премьер» (5 и Mandatory). Весной Андрееску выиграла супертурнир в Индиан-Уэллс и еще никогда не проигрывала во встречах с теннисистками топ-10.

В мировом рейтинге Андрееску завтра станет 14-й и отберет у 17-летней Аманды Анисимовой звание самого рейтингового тинейджера WTA.

Канадка, порвавшая Индиан-Уэллс и Торонто, медитирует и хочет побыть Ким Кардашьян

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