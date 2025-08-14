Зверев обошел Роддика по количеству побед на «Мастерсах»

Александр Зверев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати.

Для немца победа над Кареном Хачановым стала 158-й в карьере на «Мастерсах». Он обошел Энди Роддика (157) и занимает 10-е место по количеству выигранных матчей на этом уровне.

Его опережают:

