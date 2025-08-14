6

Зверев обошел Роддика по количеству побед на «Мастерсах»

Александр Зверев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати.

Для немца победа над Кареном Хачановым стала 158-й в карьере на «Мастерсах». Он обошел Энди Роддика (157) и занимает 10-е место по количеству выигранных матчей на этом уровне.

Его опережают: 

  1. Новак Джокович (414); 

  2. Рафаэль Надаль (410); 

  3. Роджер Федерер (381);

  4. Энди Маррей (230); 

  5. Андре Агасси (209);

  6. Томаш Бердых (191);

  7. Пит Сампрас (190); 

  8. Давид Феррер (189); 

  9. Стэн Вавринка (166). 

Рублев на тропе мести, Хачанов в топ-10, Синнер кинул ракетку (обалдеть). Что творится в Цинциннати?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoРафаэль Надаль
logoНовак Джокович
logoКарен Хачанов
logoЭнди Роддик
logoРоджер Федерер
logoЭнди Маррей
logoАндре Агасси
logoПит Сампрас
logoТомаш Бердых
logoСтэн Вавринка
logoДавид Феррер
logoATP
logoАлександр Зверев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Цинциннати (WTA). Гауфф играет с Бронцетти, Кудерметова встретится с Линетт, Калинская, Рыбакина, Соболенко, Швентек вышли в 1/4 финала
5423 минуты назадLive
🥕🎿🧴– кого из теннисистов мы загадали?
35 минут назадТесты и игры
Рублев о победе над Комесаньей: «Мне очень помогли условия: вечером проще играть агрессивно, мяч лучше сидит на ракетке»
2сегодня, 13:50
Берреттини снялся с US Open
1сегодня, 13:04
Хачанов об отказе в матче со Зверевым: «Это та же травма, которая уже несколько раз давала о себе знать в последние годы»
2сегодня, 12:54
Цинциннати (ATP). Шелтон сыграет с Лехечкой, Хачанов снялся с матча со Зверевым, Рублев, Алькарас, Синнер вышли в 1/4 финала
27сегодня, 12:01
Сегодня день рождения Робина Содерлинга
4сегодня, 11:54
Циципас поздравил маму с днем рождения: «Респект настоящему MVP»
5сегодня, 11:05
У Рыбакиной 66,7% побед над топ-10 на тысячниках. Это третий показатель с 2009 года
2сегодня, 10:17
Потапова о жаре в Цинциннати: «Как будто бы у женщин отказов из-за погоды поменьше»
3сегодня, 09:32
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото