Зверев обошел Роддика по количеству побед на «Мастерсах»
Александр Зверев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати.
Для немца победа над Кареном Хачановым стала 158-й в карьере на «Мастерсах». Он обошел Энди Роддика (157) и занимает 10-е место по количеству выигранных матчей на этом уровне.
Его опережают:
Новак Джокович (414);
Рафаэль Надаль (410);
Роджер Федерер (381);
Энди Маррей (230);
Андре Агасси (209);
Томаш Бердых (191);
Пит Сампрас (190);
Давид Феррер (189);
Стэн Вавринка (166).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
