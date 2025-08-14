Гауфф выиграла 35-й матч в сезоне
Коко Гауфф вышла в четвертьфинал тысячника в Цинциннати.
Вторая ракетка мира обыграла Лючию Бронцетти – 6:2, 6:4.
Гауфф одержала 35-ю победу в этом сезоне и второй раз в карьере вышла в 1/4 в Цинциннати.
Это 19-й четвертьфинал тысячника для 21-летней Гауфф – только Мартина Хингис (39) и Мария Шарапова (20) вышли в большее количество четвертьфиналов на турнирах этой категории до 22 лет.
Дальше американка встретится с Жасмин Паолини или Барборой Крейчиковой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
