Гауфф выиграла 35-й матч в сезоне

Коко Гауфф вышла в четвертьфинал тысячника в Цинциннати.

Вторая ракетка мира обыграла Лючию Бронцетти – 6:2, 6:4.

Гауфф одержала 35-ю победу в этом сезоне и второй раз в карьере вышла в 1/4 в Цинциннати.

Это 19-й четвертьфинал тысячника для 21-летней Гауфф – только Мартина Хингис (39) и Мария Шарапова (20) вышли в большее количество четвертьфиналов на турнирах этой категории до 22 лет.

Дальше американка встретится с Жасмин Паолини или Барборой Крейчиковой .