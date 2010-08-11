Серена Уильямс: «У меня часто разбредаются мысли во время матча. Сегодня я в какой-то момент думала о своем бюстгальтере»

23-кратная чемпионка «Шлемов» прокомментировала победу над Мари Бузковой (Q) в полуфинале канадского «Премьера» – 1:6, 6:3, 6:3 – после того, как в первом сете проиграла невынужденными ошибками 18 очков.

«После первого сета мне нужно было прибавить в стабильности, перестать ошибаться и быть готовой выполнить тысячу ударов, если понадобится. В первом сете я слишком рвалась вперед, так что мне нужно было заиграть по-другому».

В финале Уильямс сыграет с 19-летней Бьянкой Андрееску – чемпионкой Индиан-Уэллс, которая выиграла все пять встреч с теннисистками топ-10, что в своей жизни сыграла.

«Когда ты так молода, играть очень весело. В моем возрасте тоже весело, но тогда все в новинку, а сейчас по-другому, давления тонна.

Бьянка в этом году играла немного, но много выигрывала. Она очень хорошо играет. Но я тоже. Мы обе только вылечились и набираем обороты. Понятно, что болеть будут за нее. Я бы тоже за нее болела, но дело не в этом. Безотносительно этого нужно просто выйти и хорошо сыграть. К счастью, я за свою карьеру играла при сложных трибунах, так что надеюсь справиться.

Я вошла в соревновательный режим и чувствую себя очень хорошо. Я много тренируюсь и все делаю правильно, так что посмотрим, как все сложится завтра.

У меня часто разбредаются мысли. Сегодня я в какой-то момент думала о своем бюстгальтере и такая: господи, Серена, ты что, серьезно? Так нельзя. Если хочешь играть много матчей, нужно уметь концентрироваться снова и снова».