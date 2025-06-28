Эмма Радукану: «Мы с Алькарасом просто хорошие друзья»
Эмма Радукану прокомментировала слухи об отношениях с Карлосом Алькарасом.
– Видел, как ты тренировалась с Карлосом [Алькарасом] вчера. Вы уже обсуждали тактику или какие-то детали для US Open?
– Нет, вчера просто было весело. Мы вместе тренировались на корте, отрабатывали удары по мячу с воздуха. Я рада играть с ним, мы хорошо провели время.
– В интернете много говорят о вашей «дружбе» с Карлосом. Есть ли правда в этих слухах?
– Мы просто хорошие друзья (улыбается).
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости