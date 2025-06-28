«Раньше он был моим любимым игроком, но теперь – нет». Джокович пришел на пресс-конференцию Соболенко

Новак Джокович зашел на пресс-конференцию Арины Соболенко.

Ранее Соболенко и Джокович провели совместную тренировку на «Уимблдоне».

Соболенко: «Ну и как тебе тренировка со мной? Как ты оцениваешь мой уровень?»

Джокович: «Я думаю, у тебя есть потенциал. Ты действительно талантливая. У тебя хорошие удары, отличная техника. Но можно честно? Тебе не хватает интенсивности на корте. Все слишком ровно. Нужно добавить немного энергии».

Соболенко: «Это действительно то, что ты хочешь сказать? Да?»

Джокович: «Да. Тебе нужно добавить немного мощности».

Соболенко: «Раньше он был моим любимым игроком, но теперь, очевидно – нет (оба смеются)».