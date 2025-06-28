Синнер о прекращении работы с тренерами: «Это никак не повлияет на выступление на «Уимблдоне»

Янник Синнер прокомментировал расставание с Марко Паничи и Улисесом Бадио.

Ранее стало известно, что итальянец прекратил работу с Марко Паничи и Улисесом Бадио за несколько дней до «Уимблдона».

«Прекращение работы с Паничи и Бадио? Ничего серьезного не произошло, мы проделали отличную работу за последние месяцы. Иногда такие вещи просто случаются. Я понимаю, что момент не самый подходящий, но это никак не повлияет на мое выступление на «Уимблдоне».

Я чувствую себя хорошо физически и ментально. С нетерпением жду выхода на корт здесь, в Лондоне – на особенном и важном для меня турнире».