Синнер о прекращении работы с тренерами: «Это никак не повлияет на выступление на «Уимблдоне»
Янник Синнер прокомментировал расставание с Марко Паничи и Улисесом Бадио.
Ранее стало известно, что итальянец прекратил работу с Марко Паничи и Улисесом Бадио за несколько дней до «Уимблдона».
«Прекращение работы с Паничи и Бадио? Ничего серьезного не произошло, мы проделали отличную работу за последние месяцы. Иногда такие вещи просто случаются. Я понимаю, что момент не самый подходящий, но это никак не повлияет на мое выступление на «Уимблдоне».
Я чувствую себя хорошо физически и ментально. С нетерпением жду выхода на корт здесь, в Лондоне – на особенном и важном для меня турнире».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @quindicizero
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