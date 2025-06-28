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Синнер о поражении в финале «Ролан Гаррос»: «Это уже в прошлом»

Янник Синнер прокомментировал поражение в финале «Ролан Гаррос».

В финале «Ролан Гаррос» Синнер проиграл Карлосу Алькарасу в пяти сетах.

«Очевидно, я был разочарован. Это было тяжелое поражение. Но потом я понял, что быть частью такого матча – это огромная честь. Люди, конечно, запомнят, кто выиграл и кто проиграл, но с другой стороны – они запомнят сам матч. И все же у меня остались приятные впечатления. Я действительно прибавил на грунте за последний год. Это часть процесса. Я доволен тем, как у меня идут дела, так что это поражение уже в прошлом».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: wimbledon.com
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