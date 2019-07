Халеп впервые вышла в финал «Уимблдона» и вернется в топ-5

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп на «Уимблдоне» обыграла – 6:1, 6:3. За счет этой победы румынка сравняла счет в личных встречах с украинкой (4:4) и вышла в финал.

На «Уимблдоне» Халеп вышла в решающий матч впервые, а на турнирах «Большого шлеме» – в пятый раз (трижды на «Ролан Гаррос», один раз на Australian Open). Из предыдущих четырех финалов она выиграла один – «Ролан Гаррос»-2018.

