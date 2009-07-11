Уимблдон. 1/2 финала. Свитолина играет с Халеп, Серена встретится со Стрыцовой

На «Уимблдоне» Элина Свитолина борется за первый финал «Шлема» с Симоной Халеп, а Барбора Стрыцова встретится с семикратной чемпионкой Сереной Уильямс.
Сетка турнира здесь.
Уимблдон
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
- Дата проведения
- 11 июля, 15.15
- Дата проведения
- 11 июля, 16.30
- Дата проведения
- 9 июля, 17.22
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