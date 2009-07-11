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Уимблдон. 1/2 финала. Свитолина играет с Халеп, Серена встретится со Стрыцовой

Теги Серена Уильямс Уимблдон результаты WTA Симона Халеп Барбора Стрыцова Элина Свитолина Теннис

На «Уимблдоне» Элина Свитолина борется за первый финал «Шлема» с Симоной Халеп, а Барбора Стрыцова встретится с семикратной чемпионкой Сереной Уильямс.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания 

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Элина Свитолина (Украина) Симона Халеп (Румыния)
1:6|1:0
Дата проведения
11 июля, 15.15
Онлайн матча

Серена Уильямс (США) Барбора Стрыцова (Чехия)
Дата проведения
11 июля, 16.30
Онлайн матча

Элина Свитолина (Украина) Каролина Мухова (Чехия)
7:5|6:4
Дата проведения
9 июля, 17.22
Онлайн матча

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