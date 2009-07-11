Уимблдон. 1/2 финала. Свитолина играет с Халеп, Серена встретится со Стрыцовой

На «Уимблдоне» Элина Свитолина борется за первый финал «Шлема» с Симоной Халеп, а Барбора Стрыцова встретится с семикратной чемпионкой Сереной Уильямс.

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Уимблдон

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд



Полуфинал

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