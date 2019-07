Федерер и Надаль встретятся в 40-й раз и разыграют место в финале «Уимблдона»

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль (3), в среду на «Уимблдоне» обыгравший Сэма Куэрри 7:5, 6:2, 6:2, вышел в седьмой полуфинал на турнире и 32-й – на всех «Шлемах» (шестой подряд).

For the first time since 2008, @RafaelNadal and @rogerfederer will face each other at #Wimbledon pic.twitter.com/wvJvAlLweH