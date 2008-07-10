Федерер и Надаль встретятся в 40-й раз и разыграют место в финале «Уимблдона»

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль (3), в среду на «Уимблдоне» обыгравший Сэма Куэрри 7:5, 6:2, 6:2, вышел в седьмой полуфинал на турнире и 32-й – на всех «Шлемах» (шестой подряд).

Кроме того, чемпион «Ролан Гаррос» 15-й год подряд квалифицировался на итоговый турнир ATP – первым в этом сезоне.

В полуфинале в пятницу 18-кратный чемпион «Шлемов» сыграет с 20-кратным – Роджером Федерером. Это будет их 40-я встреча; Надаль ведет в противостоянии 24-15 и 10-3 – на турнирах «Большого шлема». Они сыграют во второй раз чуть больше чем за месяц – после полуфинала «Ролан Гаррос», в котором испанец победил 6:3, 6:4, 6:2.

Это будет их четвертая встреча на «Уимблдоне» (2-1 в пользу Федерера) и первая с выигранного Надалем финала-2008, часто считающегося лучшим матчем в истории тенниса.