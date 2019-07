Федерер первым выиграл 100 матчей на одном «Шлеме»

Восьмикратный чемпион «Уимблдона» (2), в среду обыгравший Кеи Нисикори (8) 4:6, 6:1, 6:4, 6:4, стал первым теннисистом со 100 выигранными матчами на одном турнире «Большого шлема».

Вторым по этому показателю идет Джимми Коннорс (98 побед на US Open), третьим – Федерер на Australian Open (97). Рафаэль Надаль, 12 раз побеждавший на «Ролан Гаррос», выиграл там 93 матча.

