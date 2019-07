Джокович проиграл всего 6 геймов в четвертьфинале «Уимблдона». Это его личный рекорд на «Шлемах»

Первая ракетка мира Новак Джокович, в четвертьфинале «Уимблдона» разгромивший Давида Гоффена (21) 6:4, 6:0, 6:2, взял 15 из 17 последних геймов матча и одержал 70-ю победу на турнире.

Will anyone be able to stop the defending champion?

