Барти цитировала «Короля льва» и «Русалочку» на пресс-конференциях. Журналисты заметили только на третий раз

Первая ракетка мира Эшли Барти после поражения на «Уимблдоне» рассказала, почему в пресс-конференциях по ходу турнира между делом цитировала диснеевские мультфильмы.

«Я обожаю «Дисней», все время его смотрю. Просто мы придумали так повеселиться на пресс-конференциях, чем-то их разбавить. Вы заметили это, по-моему, только с третьего раза».

Has someone dared @ashbar96 to spice up her press conferences with a few famous film lines? Watch the clip and tell us what you think?



