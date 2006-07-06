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Фоньини во время матча «Уимблдона»: «Чертовы англичане. Вот бы в этом клубе бомба взорвалась»

Теги Уимблдон ATP Фабио Фоньини Теннис

Итальянец Фабио Фоньини, в третьем круге «Уимблдона» проигравший Теннису Сандгрену (3:6, 6:7, 3:6), во время матча остался недоволен тем, что его поставили играть на Корт №14.

«Разве тут можно играть? Чертовы англичане. Вот бы в этом клубе бомба взорвалась. Вот бы тут бомба взорвалась».

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