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Уимблдон. Третий круг. Нисикори играет с Джонсоном, Федерер встретится с Пуем, Надаль – с Тсонга

Теги Уимблдон результаты ATP Теннис

В третьем круге «Уимблдона» Роджер Федерер сыграет с Люкой Пуем, а Рафаэль Надаль – с Жо-Вильфредом Тсонга.

Начало матчей на Центральном и первом кортах – 15:00 по Москве, на остальных – 13:00.

Результаты первых матчей третьего круга здесь.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания 

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Третий круг

Люка Пуй (Франция) Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
6 июля, 18.30
Онлайн матча

Жо-Вильфред Тсонга (Франция) Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
6 июля, 16.30
Онлайн матча

Стив Джонсон (США) Кеи Нисикори (Япония)
3:2
Дата проведения
6 июля, 13.16
Онлайн матча

Теннис Сандгрен (США) Фабио Фоньини (Италия)
Дата проведения
6 июля, 14.30
Онлайн матча

Джон Миллман (Австралия) Сэм Куэрри (США)
5:4
Дата проведения
6 июля, 13.11
Онлайн матча

Маттео Берреттини (Италия) Диего Шварцман (Аргентина)
Дата проведения
6 июля, 14.30
Онлайн матча

Жоао Соуза (Португалия) Дэн Эванс (Великобритания)
Дата проведения
6 июля, 18.00
Онлайн матча

Ян-Леннард Штруфф (Германия) Михаил Кукушкин (Казахстан)
Дата проведения
6 июля, 14.30
Онлайн матча

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