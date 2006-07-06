Уимблдон. Третий круг. Нисикори играет с Джонсоном, Федерер встретится с Пуем, Надаль – с Тсонга

В третьем круге «Уимблдона» Роджер Федерер сыграет с Люкой Пуем, а Рафаэль Надаль – с Жо-Вильфредом Тсонга.

Начало матчей на Центральном и первом кортах – 15:00 по Москве, на остальных – 13:00.

Результаты первых матчей третьего круга здесь.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд



Третий круг

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