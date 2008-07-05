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Бушар о том, что Кириос подавал с руки: «Правилами не запрещено. Это тактика»

Теги Рафаэль Надаль Уимблдон ATP WTA Эжени Бушар Ник Кириос Теннис

Финалистка «Уимблдона»-2014 канадка Эжени Бушар в твиттере прокомментировала то, что Ник Кириос во вчерашнем матче против Рафаэля Надаля дважды подавал с руки.

– Это там Бушар сидит в ложе Кириоса и смеется над подачей с руки? Потерял к ней все уважение.

– Он выиграл очко... (!!!) Подача с руки правилами не запрещена. Это тактика. Все ради победы, – прокомментировала такое мнение теннисистка.

Другой пользователь в ответ написал: «Не запрещена, но это неуважение и позор! Я австралиец, и нам стыдно!»

Бушар отреагировала и на это: «Это не имеет никакого отношения к уважению. Это просто другой способ подать – буквально».

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