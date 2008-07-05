Бушар о том, что Кириос подавал с руки: «Правилами не запрещено. Это тактика»

Финалистка «Уимблдона»-2014 канадка Эжени Бушар в твиттере прокомментировала то, что Ник Кириос во вчерашнем матче против дважды подавал с руки.

There it is!



Kyrgios with the underarm serve for an ace 🙃#Wimbledon pic.twitter.com/ZMUEOxS2fN — 7Sport (@7Sport) 4 июля 2019 г.

– Это там Бушар сидит в ложе Кириоса и смеется над подачей с руки? Потерял к ней все уважение.

– Он выиграл очко... (!!!) Подача с руки правилами не запрещена. Это тактика. Все ради победы, – прокомментировала такое мнение теннисистка.

There it is again!



Two underarm serves by Kyrgios, two points won. Can’t argue with the results.#Wimbledon pic.twitter.com/URND25HcYJ — 7Sport (@7Sport) 4 июля 2019 г.

Другой пользователь в ответ написал: «Не запрещена, но это неуважение и позор! Я австралиец, и нам стыдно!»

Бушар отреагировала и на это: «Это не имеет никакого отношения к уважению. Это просто другой способ подать – буквально».

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