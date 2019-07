Бушар о том, что Кириос подавал с руки: «Правилами не запрещено. Это тактика»

Финалистка «Уимблдона»-2014 канадка Эжени Бушар в твиттере прокомментировала то, что Ник Кириос во вчерашнем матче против дважды подавал с руки.

There it is! Kyrgios with the underarm serve for an ace 🙃 #Wimbledon pic.twitter.com/ZMUEOxS2fN

– Это там Бушар сидит в ложе Кириоса и смеется над подачей с руки? Потерял к ней все уважение.

– Он выиграл очко... (!!!) Подача с руки правилами не запрещена. Это тактика. Все ради победы, – прокомментировала такое мнение теннисистка.

There it is again!



Two underarm serves by Kyrgios, two points won. Can’t argue with the results.#Wimbledon pic.twitter.com/URND25HcYJ