Кириос о том, что попал в Надаля ударом: «Я в него и целился, хотел попасть прямо в грудь»

Австралиец Ник Кириос прокомментировал то, что по ходу проигранного матча с на «Уимблдоне», попал ударом в испанца и не извинился.

«За что мне извиняться? Сколько у чувака «Шлемов»? Сколько денег на счетах? Думаю, переживет удар в грудь. Я не буду перед ним извиняться.

Я в него и целился, хотел попасть прямо в грудь».

Кириос один раз попал в Надаля, другой раз – нет. Мяч после того удара пролетел рядом с испанцем и без отскока улетел в стену за кортом.

Кириос выбесил Надаля, назвал судью «позорищем» и нарушил дресс-код. Ничего не помогло

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