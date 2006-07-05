Кириос о том, что попал в Надаля ударом: «Я в него и целился, хотел попасть прямо в грудь»

Австралиец Ник Кириос прокомментировал то, что по ходу проигранного матча с Рафаэлем Надалем на «Уимблдоне», попал ударом в испанца и не извинился.
👀(🎥@Eurosport_RU ) pic.twitter.com/7UxCG0NxCb— doublefault28 (@doublefault28) 4 июля 2019 г.
«За что мне извиняться? Сколько у чувака «Шлемов»? Сколько денег на счетах? Думаю, переживет удар в грудь. Я не буду перед ним извиняться.
Я в него и целился, хотел попасть прямо в грудь».
Кириос один раз попал в Надаля, другой раз – нет. Мяч после того удара пролетел рядом с испанцем и без отскока улетел в стену за кортом.
Кириос выбесил Надаля, назвал судью «позорищем» и нарушил дресс-код. Ничего не помогло
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