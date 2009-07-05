Надаль о том, что якобы ругался на Кириоса по-испански: «Простите. Неправда»

Испанец Рафаэль Надаль после победы над Ником Кириосом во втором круге прокомментировал поведение австралийца.

– Это был только второй круг, но вы праздновали так, будто это было что-то большее. И я никогда не видел, чтобы вы так злились во время матча. Мой друг говорит по-испански, и он сказал, что прочитал по губам, как вы говорили «pendejo» [идиот] и «hijo de puta» [сукин сын].

– Я?

– Да.

– Простите. Неправда.

– Хорошо.

– «Pendejo» – это аргентинское слово, а я испанец. «Hijo de puta» я не говорил – вообще. Так что посмотрите видео еще раз.

Хорошо?

– Я поэтому и хотел прояснить. Но что вас злило? То, что он, по собственному признанию, пытался в вас бить? То, что он попал в вас и не извинился?

– (Долго думает, качает головой). Если честно, дело не в том, что я чувствую или не чувствую. История нашего спорта строится на уважении, на честной игре. (Пауза). Я не говорю, что Ник так себя ведет, чтобы сбить соперника. Но он на самом деле бывает опасен.

Так бить – опасно. Не для меня, но для линейных судей, для болельщиков. Никто не знает, куда полетит такой мяч. Я знаю, что он талантливый человек, но я тоже профессиональный теннисист. Я знаю, что после такого удара мяч может полететь куда угодно.

Один раз он попал в меня, и это нормально. Я профессионал, я могу с этим справиться. Но в другом случае мяч улетел прямо в ограду корта. Так что это был опасный удар для линейных. Если такой удар попадет в глаз, будут проблемы. Вот и все.

Дело не в том, что я злился. Просто я хотел играть в теннис, но иногда бывает трудно.

Кириос выбесил Надаля, назвал судью «позорищем» и нарушил дресс-код. Ничего не помогло

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