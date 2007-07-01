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Осака впервые за 2 года проиграла в первом круге «Шлема»

Теги видео Уимблдон WTA Юлия Путинцева Наоми Осака Теннис

Действующая чемпионка двух «Шлемов» Наоми Осака в первом круге «Уимблдона» проиграла 39-й ракетке мира Юлии Путинцевой 6:7, 2:6 и впервые за два года выбыла на старте турнира «Большого шлема» (с «Ролан Гаррос»-2017).

24-летняя Путинцева обыграла Осаку второй раз за две недели (также 6:2, 6:3 в Бирмингеме) и повторила свой лучший результат на «Уимблдоне». За 97 минутный матч она выполнила вдвое больше виннерсов, чем ошибок (15-7, 34-38 у Осаки).

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