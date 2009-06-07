Вондроушова и Барти, никогда не проходившие на «Ролан Гаррос» дальше 2-го круга, разыграют титул

19-летняя чешка Маркета Вондроушова, на «Ролан Гаррос» обыгравшая Йоханну Конту (26) 7:5, 7:6, в обоих сетах отыграла дефицит в брейк (в первом – три сетбола) и впервые вышла в финал «Шлема».

38-я ракетка мира завершила первый сет свечой, а матчбол выиграла укороченным. В финале она сыграет с другой дебютанткой стадии Эшли Барти.

23-летняя Барти, проигравшая первый сет своего полуфинала Аманде Анисимовой со счета 5:0 и уступавшая 0:3 во втором, выиграла матч 6:7, 6:3, 6:3.

Вондроушова до этого турнира на «Шлемах» не проходила дальше 1/8 финала (однажды), Барти – 1/4. Титул «Ролан Гаррос» станет вторым уровня тура для чешки и пятым – для австралийки.

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