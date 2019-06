Первая ракетка мира Осака проиграла первой ракетке мира в паре Синяковой и не возьмет третий «Шлем» подряд

Чемпионка US и Australian Open Наоми Осака в третьем круге «Ролан Гаррос» уступила первой ракетке мира в паре Катерине Синяковой 4:6, 2:6 и проиграла на «Шлеме» впервые за 17 матчей.

В 79-минутном матче 21-летняя японка допустила 38 невынужденных ошибок (13 у соперницы) при 25 ударах навылет (12).

42-я ракетка мира в одиночке Синякова впервые обыграла первую (ранее проигрывала Кербер и Халеп) и впервые вышла во вторую неделю «Шлема».

World No. 1 gone!@K_Siniakova produces the upset of the tournament, ousting Osaka 6-4 6-2.#RG19 pic.twitter.com/TUjeRv2TdI