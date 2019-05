Федерер отыграл у Чорича 2 матчбола и в 37 лет вышел во второй «Мастерс»-четвертьфинал за 2 недели

Третья ракетка мира Роджер Федерер впервые за четыре года вышел в четвертьфинал римского «Мастерса» (не играл там последние два года), за день проведя два матча: перенесенный со вчера против Жоао Соузы (6:4, 6:3) и вечером – против Борны Чорича (2:6, 6:4, 7:6).

37-летний швейцарец по ходу второго матча был недоволен кортом и проиграл подачу трижды, сделав два брейка. На тай-брейке он отыграл два матчбола и взял его 9:7.

Double, done! 👍@rogerfederer saves 2 MPs and battles past Borna Coric 2-6 6-4 7-6(7) to reach the quarter-finals at #ibi19 pic.twitter.com/KqaXazPrZm