Джокович сравнялся с Надалем по количеству побед на «Мастерсах»

Первая ракетка мира серб в финале турнира в Мадриде обыграл Стефаноса Циципаса – 6:3, 6:4.

The moment @DjokerNole won his third @MutuaMadridOpen title 🏆



The World No.1 d. Stefanos Tsitsipas 6-3 6-4 to claim his 33rd ATP Masters 1000 title 👏 pic.twitter.com/JmWz48LL5e