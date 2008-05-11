Бертенс выиграла крупнейший титул в карьере и стала первой чемпионкой Мадрида, не проигравшей ни сета

Седьмая ракетка мира Кики Бертенс, в Мадриде обыгравшая Симону Халеп 6:4, 6:4, выиграла девятый титул уровня тура, пятый – с начала прошлого сезона и первый – крупнейшей в WTA категории Premier Mandatory.

.@kikibertens captures the biggest title of her career defeating Simona Halep 6-4, 6-4!



She becomes the first player to win the @MutuaMadridOpen title without dropping a set. pic.twitter.com/i1Aznngb3D — WTA (@WTA) 11 мая 2019 г.

27-летняя голландка – полуфиналистка «Ролан Гаррос»-2016 – стала первой теннисисткой, победившей в Мадриде без потери сета (средний рейтинг ее соперниц – 17). По пути к титулу она обыграла чемпионку «Ролан Гаррос»-2017 Алену Остапенко, финалистку прошлогоднего Слоун Стивенс и действовавшую чемпионку Мадрида Петру Квитову (которой год назад проиграла в финале).

Бертенс стала второй теннисисткой после Квитовой, выигравшей в этом сезоне больше одного турнира (также Санкт-Петербург), а в понедельник станет самой рейтинговой голландкой в истории WTA, обойдя Бетти Стове, финалистку «Уимблдона»-1977 (в 80-е участвовавшую в выставочном турнире автора комикса о Снупи).

Чемпионка «Ролан Гаррос» Халеп победой в этом матче могла вернуться на вершину мирового рейтинга, но проиграла третий финал подряд (второй – Бертенс и второй же – в этом сезоне).