Бертенс выиграла крупнейший титул в карьере и стала первой чемпионкой Мадрида, не проигравшей ни сета

Седьмая ракетка мира Кики Бертенс, в Мадриде обыгравшая Симону Халеп 6:4, 6:4, выиграла девятый титул уровня тура, пятый – с начала прошлого сезона и первый – крупнейшей в WTA категории Premier Mandatory.

.@kikibertens captures the biggest title of her career defeating Simona Halep 6-4, 6-4!



She becomes the first player to win the @MutuaMadridOpen title without dropping a set. pic.twitter.com/i1Aznngb3D