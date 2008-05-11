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    Бертенс выиграла крупнейший титул в карьере и стала первой чемпионкой Мадрида, не проигравшей ни сета

    Теги видео WTA Симона Халеп Mutua Madrid Open Кики Бертенс статистика Теннис

    Седьмая ракетка мира Кики Бертенс, в Мадриде обыгравшая Симону Халеп 6:4, 6:4, выиграла девятый титул уровня тура, пятый – с начала прошлого сезона и первый – крупнейшей в WTA категории Premier Mandatory.

    27-летняя голландка – полуфиналистка «Ролан Гаррос»-2016 – стала первой теннисисткой, победившей в Мадриде без потери сета (средний рейтинг ее соперниц – 17). По пути к титулу она обыграла чемпионку «Ролан Гаррос»-2017 Алену Остапенко, финалистку прошлогоднего Слоун Стивенс и действовавшую чемпионку Мадрида Петру Квитову (которой год назад проиграла в финале).

    Бертенс стала второй теннисисткой после Квитовой, выигравшей в этом сезоне больше одного турнира (также Санкт-Петербург), а в понедельник станет самой рейтинговой голландкой в истории WTA, обойдя Бетти Стове, финалистку «Уимблдона»-1977 (в 80-е участвовавшую в выставочном турнире автора комикса о Снупи).

    Чемпионка «Ролан Гаррос» Халеп победой в этом матче могла вернуться на вершину мирового рейтинга, но проиграла третий финал подряд (второй – Бертенс и второй же – в этом сезоне).

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