Мадрид (WTA). Бертенс взяла крупнейший титул в карьере, не пустив Халеп к №1

В Мадриде Кики Бертенс обыграла Симону Халеп и не пустила ее на вершину рейтинга WTA, а сама выиграла крупнейший титул в карьере.
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Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
4 – 11 мая 2019
Premier Mandatory
Призовой фонд – 7 021 128 евро
Открытые корты, грунт
Финал
- Дата проведения
- 11 мая, 20.05