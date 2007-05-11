Мадрид (WTA). Бертенс взяла крупнейший титул в карьере, не пустив Халеп к №1

В Мадриде Кики Бертенс обыграла Симону Халеп и не пустила ее на вершину рейтинга WTA, а сама выиграла крупнейший титул в карьере.

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Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

4 – 11 мая 2019

Premier Mandatory

Призовой фонд – 7 021 128 евро

Открытые корты, грунт

Финал