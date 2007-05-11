Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Мадрид (WTA). Бертенс взяла крупнейший титул в карьере, не пустив Халеп к №1

    Теги результаты WTA Симона Халеп Mutua Madrid Open Кики Бертенс Теннис

    В Мадриде Кики Бертенс обыграла Симону Халеп и не пустила ее на вершину рейтинга WTA, а сама выиграла крупнейший титул в карьере.

    Сетка турнира здесь.

    Новые виджеты со статистикой размещены не только в новости, но и в онлайнах матчей. Если виджет интересующего вас матча не попал в новость, просто кликните на встречу в ветке. К сожалению, статистка пока не работает в приложениях Sports.ru.

    Mutua Madrid Open

    Мадрид, Испания

    4 – 11 мая 2019

    Premier Mandatory

    Призовой фонд – 7 021 128 евро

    Открытые корты, грунт

    Финал

    Кики Бертенс (Голландия) Симона Халеп (Румыния)
    6:4|5:4
    Дата проведения
    11 мая, 20.05
    Онлайн матча

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться