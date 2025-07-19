Кубок Хопмана. Канада обыграла Испанию, Италия – Францию
Италия обыграла Францию на Кубке Хопмана.
Hopman Cup – неофициальный чемпионат мира среди смешанных пар. Он проходит на харде, продлится пять дней и завершится в воскресенье 20 июля.
В турнире участвуют шесть команд, разбитых на две группы. Победители групп выходят в финал.
Начало первых матчей дня – 18:30 мск, вторых – 20:00.
Группа A
|Команда
|🇬🇷
|🇪🇸
|🇨🇦
|Матчи
|W
|L
|🇬🇷 Циципас/Папамихаил
|L
|0:1
|1
|2
|🇪🇸 Баутиста-Агут/Бассольс-Рибера
|W
|L
|1:1
|2
|4
|🇨🇦 Оже-Альяссим/Андрееску
|W
|1:0
|3
|0
Группа B
|Команда
|🇮🇹
|🇫🇷
|🇭🇷
|Матчи
|W
|L
|🇮🇹 Коболли/Бронцетти
|W
|W
|2:0
|4
|2
|🇫🇷 Гаске/Паке
|L
|W
|1:1
|3
|3
|🇭🇷 Векич/Айдукович
|L
|L
|0:2
|2
|4
18 июля
Франция – Италия – 1:2
Клое Паке – Лючия Бронцетти – 4:6, 7:6(5), 8–10
Ришар Гаске – Флавио Коболли – 2:6, 4:6
Клое Паке/Ришар Гаске – Лючия Бронцетти/Флавио Коболли – 6:4
Канада – Испания – 3:0
Бьянка Андрееску – Марина Бассольс-Рибера – 6:0, 6:1
Феликс Оже-Альяссим – Роберто Баутиста-Агут – 6:3, 7:6(3)
Бьянка Андрееску/Феликс Оже-Альяссим – Марина Бассольс-Рибера/Роберто Баутиста-Агут – 6:3
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости