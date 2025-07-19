Кубок Хопмана. Канада обыграла Испанию, Италия – Францию

Италия обыграла Францию на Кубке Хопмана.

Hopman Cup – неофициальный чемпионат мира среди смешанных пар. Он проходит на харде, продлится пять дней и завершится в воскресенье 20 июля.

В турнире участвуют шесть команд, разбитых на две группы. Победители групп выходят в финал.

Начало первых матчей дня – 18:30 мск, вторых – 20:00.

Группа A

Команда 🇬🇷 🇪🇸 🇨🇦 Матчи W L 🇬🇷 /Папамихаил L 0:1 1 2 🇪🇸 / W L 1:1 2 4 🇨🇦 / W 1:0 3 0

Группа B

Команда 🇮🇹 🇫🇷 🇭🇷 Матчи W L 🇮🇹 Коболли/Бронцетти W W 2:0 4 2 🇫🇷 /Паке L W 1:1 3 3 🇭🇷 Векич/Айдукович L L 0:2 2 4

18 июля

Франция – Италия – 1:2

Клое Паке – Лючия Бронцетти – 4:6, 7:6(5), 8–10

Ришар Гаске – Флавио Коболли – 2:6, 4:6

Клое Паке/Ришар Гаске – Лючия Бронцетти/Флавио Коболли – 6:4

Канада – Испания – 3:0

Бьянка Андрееску – Марина Бассольс-Рибера – 6:0, 6:1

Феликс Оже-Альяссим – Роберто Баутиста-Агут – 6:3, 7:6(3)

Бьянка Андрееску/Феликс Оже-Альяссим – Марина Бассольс-Рибера/Роберто Баутиста-Агут – 6:3