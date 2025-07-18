Хуан Мануэль Серундоло о камбэке в матче с Руудом: «При счете 2:3 я почувствовал уверенность и стал играть с большей самоотдачей»

Хуан Мануэль Серундоло прокомментировал победу в четвертьфинале в Гштааде.

23-летний аргентинец обыграл 13-ю ракетку мира Каспера Рууда (6:2, 1:6, 6:3) и вышел в полуфинал турнира. В третьем сете норвежец вел 3:0 с двумя брейками, но проиграл шесть геймов подряд.

«Это было довольно тяжело. Он действовал гораздо агрессивнее меня и легко меня переигрывал. Думаю, я удержался ментально, не отпустил матч, и при счете 0:3 начал подавать – ветер в тот момент был уже на моей стороне. Благодаря этому и его ошибкам счет стал 1:3.

А потом вдруг стало 2:3, и когда отставание было всего один брейк, я снова почувствовал уверенность и стал играть с большей самоотдачей. Сыграл смелее, агрессивнее, начал бить мощнее. Думаю, именно это стало ключом к моему камбэку в решающем сете», – сказал аргентинец в интервью после матча.

Благодаря выходу в полуфинал Серундоло вернется в топ-100 рейтинга впервые с октября 2023 года. Он поднимется минимум на 89-ю строчку.