Рублев проиграл 76-й ракетке мира в полуфинале в Лос-Кабос
Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира ATP 250 в Лос-Кабос.
Он уступил 76-й ракетке мира Александару Ковачевичу 6:3, 4:6, 4:6.
Для американца это вторая победа над соперником из топ-10 при пяти поражениях. Первая была в начале года в Монпелье тоже над Рублевым.
Ковачевич второй раз вышел в финал ATP и поборется за титул с Денисом Шаповаловым.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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