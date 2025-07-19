Рублев проиграл 76-й ракетке мира в полуфинале в Лос-Кабос

Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира ATP 250 в Лос-Кабос.

Он уступил 76-й ракетке мира Александару Ковачевичу 6:3, 4:6, 4:6.

Для американца это вторая победа над соперником из топ-10 при пяти поражениях. Первая была в начале года в Монпелье тоже над Рублевым .

Ковачевич второй раз вышел в финал ATP и поборется за титул с Денисом Шаповаловым .