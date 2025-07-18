Борис Беккер: «Синнер – это Джокович 2.0. Та же версия, только на 15 лет моложе. Новак это тоже понимает»

Борис Беккер сравнил Янника Синнера с Новаком Джоковичем.

«Чтобы выиграть турнир «Большого шлема», ему [Джоковичу], вероятно, придется обыграть обоих [Карлоса Алькараса и Янника Синнера ]. Так было и на «Уимблдоне», хотя он говорил, что именно «Уимблдон» – турнир, где у него был лучший шанс выиграть «Шлем».

В матче с Синнером, в первых двух сетах, он, думаю, был относительно свеж. Но Синнер, конечно, был лучше. По моему мнению, Янник – это Джокович 2.0. Та же версия, только на 15 лет моложе. Новак это тоже понимает.

Я рад, что он дошел до полуфинала, он провел отличный турнир. Но достаточно ли этого? Он все еще играет, потому что хочет выиграть 25-й «Шлем» и стать единоличным рекордсменом (у Джоковича и Маргарет Корт по 24 титула «Большого шлема» – Спортс’’).

Но надо признать: когда у Синнера и Алькараса хороший день, они играют лучше, чем Джокович в свой хороший день. Это его расстраивает, но он реалист. Вопрос в том, насколько вообще реально для него выиграть еще один «Шлем» – ведь время уходит».

Синнер против Алькараса – вы тоже не знаете, кто из них сильнее?