Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Мадрид (WTA). 1/2 финала. Халеп играет с Бенчич, Стивенс встретится с Бертенс

    Теги результаты WTA Симона Халеп Слоун Стивенс Mutua Madrid Open Кики Бертенс Белинда Бенчич Теннис

    В полуфинале турнира в Мадриде двукратная чемпионка турнира Симона Халеп сыграет с Белиндой Бенчич (не ранее 15:30 мск), а финалистка «Ролан Гаррос» Слоун Стивенс – с Кики Бертенс (не ранее 21:00).

    Сетка турнира здесь.

    Новые виджеты со статистикой размещены не только в новости, но и в онлайнах матчей. Если виджет интересующего вас матча не попал в новость, просто кликните на встречу в ветке. К сожалению, статистка пока не работает в приложениях Sports.ru.

    Mutua Madrid Open

    Мадрид, Испания

    4 – 11 мая 2019

    Premier Mandatory

    Призовой фонд – 7 021 128 евро

    Открытые корты, грунт

    Полуфинал

    Симона Халеп (Румыния) Белинда Бенчич (Швейцария)
    3:2
    Дата проведения
    10 мая, 15.40
    Онлайн матча

    Слоун Стивенс (США) Кики Бертенс (Голландия)
    Дата проведения
    10 мая, 21.00
    Онлайн матча

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться