Мадрид (WTA). 1/2 финала. Халеп играет с Бенчич, Стивенс встретится с Бертенс

В полуфинале турнира в Мадриде двукратная чемпионка турнира Симона Халеп сыграет с Белиндой Бенчич (не ранее 15:30 мск), а финалистка «Ролан Гаррос» Слоун Стивенс – с Кики Бертенс (не ранее 21:00).

Сетка турнира здесь.

Новые виджеты со статистикой размещены не только в новости, но и в онлайнах матчей. Если виджет интересующего вас матча не попал в новость, просто кликните на встречу в ветке. К сожалению, статистка пока не работает в приложениях Sports.ru.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

4 – 11 мая 2019

Premier Mandatory

Призовой фонд – 7 021 128 евро

Открытые корты, грунт

Полуфинал