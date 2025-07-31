Диалло пробил сквозь сетку в матче с Джиганте на «Мастерсе» в Торонто

Габриэль Диалло исполнил зрелищный удар на турнире в Торонто.

В первом сете при счете 3:0 (40:40) на подаче Маттео Джиганте канадец пробил в сетку, но мяч прошел сквозь ее отверстие. Игра была приостановлена, и после просмотра повтора очко присудили итальянцу.

Диалло выиграл матч со счетом 6:3, 7:6(5) и вышел в третий круг «Мастерса».