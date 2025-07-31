Диалло пробил сквозь сетку в матче с Джиганте на «Мастерсе» в Торонто
Габриэль Диалло исполнил зрелищный удар на турнире в Торонто.
В первом сете при счете 3:0 (40:40) на подаче Маттео Джиганте канадец пробил в сетку, но мяч прошел сквозь ее отверстие. Игра была приостановлена, и после просмотра повтора очко присудили итальянцу.
Диалло выиграл матч со счетом 6:3, 7:6(5) и вышел в третий круг «Мастерса».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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