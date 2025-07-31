Мартина Навратилова: «Радукану нужно взять свою жизнь под контроль. Убедиться, что именно она сама принимает все решения»

Мартина Навратилова высказалась о частой смене тренеров Эммой Радукану.

Радукану сменила девять тренеров за четыре года. Ее тренировали Найджел Сирс , Эндрю Ричардсон (который привел ее к титулу на US Open), Торбен Бельц, Дмитрий Турсунов , Владимир Платеник и другие. Некоторые из этих сотрудничеств длились всего несколько недель.

«Нужно посвятить себя одному человеку хотя бы на год. Если ты найдешь правильного человека, с которым хватит смелости познакомиться и понять, что он может дать твоей игре, то нужно посвятить себя ему и работать. При этом важно выполнять свою часть – тренировки, физподготовку, питание и все остальные аспекты. Все знают, что у Эммы есть талант. В матче с Соболенко на «Уимблдоне» она показала лучший теннис, и создается впечатление, что она наконец-то движется в правильном направлении.

На таком уровне важно работать с кем-то долгое время. Найти баланс и правильный настрой всегда требует времени, чтобы внедрить новые элементы в игру и начать добиваться результата. Когда начинаешь новый тренировочный процесс, нельзя торопиться и сразу ждать прогресса. Сейчас, по моему мнению, Эмме нужно взять свою жизнь под контроль, убедиться, что именно она сама принимает все решения. А потом уже выбрать человека и работать с ним».