Мартина Навратилова: «Радукану нужно взять свою жизнь под контроль. Убедиться, что именно она сама принимает все решения»
Радукану сменила девять тренеров за четыре года. Ее тренировали Найджел Сирс, Эндрю Ричардсон (который привел ее к титулу на US Open), Торбен Бельц, Дмитрий Турсунов, Владимир Платеник и другие. Некоторые из этих сотрудничеств длились всего несколько недель.
«Нужно посвятить себя одному человеку хотя бы на год. Если ты найдешь правильного человека, с которым хватит смелости познакомиться и понять, что он может дать твоей игре, то нужно посвятить себя ему и работать. При этом важно выполнять свою часть – тренировки, физподготовку, питание и все остальные аспекты. Все знают, что у Эммы есть талант. В матче с Соболенко на «Уимблдоне» она показала лучший теннис, и создается впечатление, что она наконец-то движется в правильном направлении.
На таком уровне важно работать с кем-то долгое время. Найти баланс и правильный настрой всегда требует времени, чтобы внедрить новые элементы в игру и начать добиваться результата. Когда начинаешь новый тренировочный процесс, нельзя торопиться и сразу ждать прогресса. Сейчас, по моему мнению, Эмме нужно взять свою жизнь под контроль, убедиться, что именно она сама принимает все решения. А потом уже выбрать человека и работать с ним».