Циципас проиграл первый матч после возвращения отца в команду

30-я ракетка мира Стефанос Циципас проиграл во втором круге «Мастерса» в Торонто.

Он уступил 78-й ракетке мира Кристоферу О’Коннеллу – 4:6, 6:4, 2:6. Грек потерпел третье поражение подряд.

Это был первый матч Циципаса после возвращения его отца Апостолоса в тренерский штаб. На прошлой неделе он прекратил сотрудничество с Гораном Иванишевичем .

О’Коннелл, в свою очередь, во второй раз в карьере пробился в третий круг «Мастерса». Ранее он доходил до этой стадии на турнире в Майами в 2024 году.