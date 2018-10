Джокович выиграл второй «Мастерс» подряд и за месяц до конца сезона в Гонке отстает от Надаля на 35 очков

Чемпион «Уимблдона» и US Open Новак Джокович, в финале шанхайского «Мастерса» обыгравший дебютанта стадии Борну Чорича 6:3, 6:4, выиграл 18-й матч подряд и 32-й «Мастерс» в карьере (рекорд – 33 Рафаэля Надаля).

В завтрашнем рейтинге ATP 31-летний серб впервые с прошлого лета вернется в топ-2, а в Чемпионской гонке будет отставать от лидера Рафаэля Надаля всего на 35 очков. До конца сезона остается месяц: на предпоследней неделе пройдет парижский «Мастерс» (1 000 очков за титул), а на последней – итоговый турнир ATP в Лондоне (1 500). Джокович, объявивший №1 по итогам года своей целью на конец сезона, заканчивал на вершине рейтинга сезоны 2011-12 и 2014-15.

На шанхайском «Мастерсе» уроженец Белграда победил в четвертый раз (2012-13, 2015). В этом году он одержал на турнирах этой серии уже 20 побед – больше только у Саши Зверева (22). Победив накануне US Open в Цинциннати, он стал первым игроком, в разные годы побеждавшим на всех тысячниках.

