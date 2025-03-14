Алькарас четвертый год подряд вышел в полуфинал в Индиан-Уэллс

Карлос Алькарас вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Он обыграл Франсиско Серундоло – 6:3, 7:6(4).

У Алькараса 12 побед в последних 13 матчах.

Для Алькараса это будет четвертый подряд полуфинал в Индиан-Уэллс: в 2022-м он проиграл на этой стадии Рафаэлю Надалю, а в 2023-м и 2024-м взял титул. До Алькараса только у Надаль и Новак Джокович доходили до полуфинала в Индиан-Уэллс четыре раза подряд.

Только Надаль выиграл 20 матчей на одном «Мастерсе» быстрее, чем Алькарас. Надаль сделал это за 21 матч и в Монте-Карло, и в Риме, Алькарасу в Индиан-Уэллс понадобилось 22 матча.

В целом это будет девятый финал на «Мастерсах» в карьере 21-летнего испанца.

Теперь он поборется с Джеком Дрэйпером , у которого ведет 3:1 в личных встречах.