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Киз о победной серии: «Годы трудностей, взлетов и падений привели меня к этому моменту»

Мэдисон Киз впервые в карьере столь уверенно чувствует себя на корте.

Американка выиграла 16 матчей подряд: она стала чемпионкой турнира в Аделаиде и Australian Open и вышла в полуфинал в Индиан-Уэллс, где поборется с Ариной Соболенко.

– Вы когда-нибудь были настолько уверены на корте?

– Наверное, нет. Мне кажется, я еще никогда не начинала сезон столькими победами, и они принесли мне большую уверенность.

В напряженных ситуациях я уверена, что нужно и дальше делать то, что я хочу.

– Есть какие-то изменения в плане психологии или тактики, которые вы внесли в этом году и о которых не задумывались лет пять назад, а теперь поняли: ого, если бы я тогда об этом знала, все могло бы сложиться иначе?

– Мне кажется, во многом я просто стала более зрелой и примирилась с тем, какая я теннисистка. Я уверена, что все происходит не просто так, поэтому считаю, что нужно пройти свой личный путь, чтобы оказаться там, где хочешь.

Я думаю, что все эти годы трудностей, взлетов и падений привели меня к этому моменту, – сказала Киз на пресс-конференции.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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