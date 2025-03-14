Киз о победной серии: «Годы трудностей, взлетов и падений привели меня к этому моменту»
Американка выиграла 16 матчей подряд: она стала чемпионкой турнира в Аделаиде и Australian Open и вышла в полуфинал в Индиан-Уэллс, где поборется с Ариной Соболенко.
– Вы когда-нибудь были настолько уверены на корте?
– Наверное, нет. Мне кажется, я еще никогда не начинала сезон столькими победами, и они принесли мне большую уверенность.
В напряженных ситуациях я уверена, что нужно и дальше делать то, что я хочу.
– Есть какие-то изменения в плане психологии или тактики, которые вы внесли в этом году и о которых не задумывались лет пять назад, а теперь поняли: ого, если бы я тогда об этом знала, все могло бы сложиться иначе?
– Мне кажется, во многом я просто стала более зрелой и примирилась с тем, какая я теннисистка. Я уверена, что все происходит не просто так, поэтому считаю, что нужно пройти свой личный путь, чтобы оказаться там, где хочешь.
Я думаю, что все эти годы трудностей, взлетов и падений привели меня к этому моменту, – сказала Киз на пресс-конференции.
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